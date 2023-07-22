В московском ТЦ десятки человек пострадали при прорыве трубы с кипятком

В Москве произошло ЧП в торговом центре. При прорыве трубы с горячей водой пострадали десятки человек.

Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент случился в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, около 70 человек получили ожоги.

Кроме того, 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка.

На место выехали сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

Москва, Зоя Осколкова

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