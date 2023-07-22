российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 июля 2023, 15:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В московском ТЦ десятки человек пострадали при прорыве трубы с кипятком

В Москве произошло ЧП в торговом центре. При прорыве трубы с горячей водой пострадали десятки человек.

Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент случился в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, около 70 человек получили ожоги.

Кроме того, 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка.

На место выехали сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,