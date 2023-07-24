Задержан инженер московского торгового центра после ЧП с гибелью людей

После ЧП в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте задержал сотрудник, осуществляющий функции главного инженера организации. Как говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об его аресте.

Как сообщалось ранее, 22 июля в торговом центре на западе Москвы произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на цокольном и подвальных этажах. В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В рамках расследования уголовного дела формируются документы о назначении ряда судебных экспертиз, в том числе компьютерных, криминалистических, строительных.

Москва, Светлана Антонова

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