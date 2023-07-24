Под Иркутском школьник попал в больницу после удара молнии

В Нижнеудинске Иркутской области молния попала в баню, где находился школьник. Мальчика с ожогами отвезли в больницу, прокуратура и полиция проверяют обстоятельства инцидента.

Вечером 23 июля ученик 4 класса со старшим братом мылся в бане рядом со своим домом. Когда старший мальчик вышел, в баню ударила молния. Вернувшись, он увидел, что младший брат в ожогах. Школьника отвезли в больницу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полиции отметили, что причинение ожогов молнией – только одна из версий произошедшего. Прокуратура также начала проверку по факту получения травм несовершеннолетним.

В Новосибирской области молния ударила в построенный подростками шалаш в лесу. 16-летний мальчик умер на месте, 13-летнего отвезли в больницу с признаками поражения электрическим током.

Нижнеудинск, Наталья Рязанова

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