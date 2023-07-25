Россиянин остался невредим после удара молнии

Житель Тверской области получил удар молнии, когда находился у себя дома. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в деревне Белоглазово. Мужчина монтировал печную трубу, когда разразилась гроза. Молния прошла через дымоход и ударила хозяина.

Каких-либо серьезных травм, пострадавший не получил, лишь на его руках расплавились перчатки, в которых он работал. Но от разряда электричества повреждения получила бытовая техника в доме.

Прибывшие на место спасатели проверили состояние мужчины и убедились в том, что с ним все в порядке и их помощь не требуется.

Тверь, Зоя Осколкова

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