В чае и фруктах из Вьетнама нашли опасных вредителей

Россельхознадзор нашел карантинных вредителей в чае и фруктах из Вьетнама, ввозимых в Россию. Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама заверило, что расследует случаи заражения.

Так, на упаковке с вьетнамским чаем выявили многоядную муху-горбатку, а партия вьетнамской гуайявы была заражена средиземноморской плодовой мухой. Оба вида мух находятся в карантинном списке РФ. Ведомство уведомило об этом вьетнамских коллег во время разговора в формате видеоконференции.

«Вьетнамская сторона выразила готовность провести тщательное расследование указанных случаев и принять надлежащие меры по предотвращению заражения продукции карантинными объектами», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

В Челябинскую область с начала 2023 года ввезли около 600 тонн зараженных фруктов и овощей. Кроме прочего, в плодах нашли томатную моль, персиковую плодожорку, семена повилики.

Москва, Наталья Рязанова

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