Число погибших и пострадавших от «Мистера Сидра» превысило 100 человек

Число погибших после употребления суррогатного сидра россиян увеличилось до 46 человек. Число пострадавших в разных регионах составило 61 человека, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В ряде регионов России возбудили уголовные дела по факту смерти граждан после употребления напитка «Мистер Сидр». Все дела объединили в одно производство.

«На сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел. От употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз», – сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что оборот подобной продукции контролируется очень плохо, нужны «серьезные меры», чтобы изменить ситуацию. Например, повысить требования не только к производителям, но и продавцам. В данных случаях полиции удалось отследить всю цепочку производства и продажи опасного напитка, иначе масштаб трагедии мог быть больше.

СКР задержании трех подозреваемых в хищении сырья для сидра, ставшего причиной массовых отравлений в нескольких регионах России. Еще один подозреваемый объявлен в розыск. Также арестован самарский бизнесмен, производивший напиток, который потом развезли по разным регионам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»