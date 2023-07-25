В Москве ядовитая змея заползла на территорию детского сада

На юге Москвы на территорию детского сада заползла полутораметровая змея. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент случился в детсаду на Белореченской улице в районе Марьино. Очевидцы рассказали, что змея похожа на ядовитую гадюку.

Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия, чтобы отловить змею.

Напомним, в конце июня в Подмосковье зафиксировали два случая нападения гадюк на детей. Ядовитые змеи укусили четырехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку. Инциденты произошло в Домодедово и в Талдомском городском округе.

Москва, Наталья Петрова

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