В Подмосковье четырехлетний ребенок попал в больницу после нападения змеи

В подмосковном Домодедово четырехлетний ребенок был экстренно госпитализирован после укуса змеи. Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошел на территории СНТ «Лесные дали».

По сведениям издания, мальчик пострадал накануне вечером. Родители вызвали скорую, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас за ним наблюдают врачи.

В Подмосковье это уже второй случай нападения змеи за неделю. 27 июня после укуса гадюки в больницу попала 12-летняя девочка. Инцидент произошел в СНТ «Агат» в Талдомском городском округе.

Ранее министерство экологии и природопользования Московской области отмечало увеличение числа обращений местных жителей по поводу слишком активного поведения змей. В ведомстве отметили, что это вызвано не аномалиями, а просто жаркой погодой, установившейся в центральной полосе России.

«На фоне жаркой погоды змеи ищут увлажненные места, а их можно найти, в том числе, вблизи человеческого жилья. Поэтому у многих складывается ощущение «нашествия». В этом случае не нужно беспокоиться: если близко появилась гадюка, следует обойти ее стороной, не приближаясь», – заявили в минэкологии.

Там также отметили, что же, змеи не имеют обыкновения первыми нападать на человека и стараются встречаться с ним как можно реже.

Кроме того, в министерстве рассказала, как отличить гадюку от безобидного ужа. На голове ужа имеются желтые пятна и она имеет круглую форму, у гадюки голова треугольная. К тому же зрачок ужа круглый, как у рыбы, а глаз гадюки имеет вертикальный зрачок, сходный с кошачьим.

Москва, Андрей Дорофеев

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