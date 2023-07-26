Пограничник пострадал при обстреле курского поселка ВСУ

Губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал о пяти прилетах с украинской стороны в поселок Тёткино. Во время обстрела пострадал пограничник.

«Обстрелян посёлок Тёткино. Насчитали пять прилётов. Осколками повреждены окна и изгородь одного домовладения. Обязательно поможем собственнику с ремонтом», – написал губернатор в телеграм-канале.

Снарядом также повредило линию электропередачи, и часть посёлка оказалась обесточена. Энергетики уже готовы выехать на место и, как только это станет безопасным, начнут ремонт.

Никто из мирных жителей не пострадал, но пограничник получил контузию средней тяжести. Пострадавшего отвезли в областную больницу.

«Да, не с минно-взрывной, а с контузией средней тяжести отправлен в областную больницу», – сказали в Глушковской районной больнице ТАСС.

Ранее при обстреле региона с украинской стороны были повреждены несколько домов, случился пожар.

Курск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»