Еще одному сухогрузу запретили проход под Крымским мостом из-за взрывчатки

ФСБ сообщила об обнаружении следов взрывчатки на еще одном зарубежном судне, направлявшемся из Турции в Россию для погрузки зерновых. По данным российской спецслужбы, оно могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину. Сухогрузу отказано в проходе через Керченский пролив.

«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По информации спецслужбы, 26 июля в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза ВМО RIVER, направлявшегося из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил.

Установлено, что в июне и июле судно дважды заходило в украинский порт Рени Одесской области. В связи с этим было принято решение запретить проход сухогруза под Крымским мостом «с дальнейшим убытием за пределы территориального моря РФ», отметили в ФСБ.

Напомним, в понедельник, 24 июля, ФСБ уже сообщала об обнаружении следов взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых. Также отмечалось, что были обнаружены «признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза». В ФСБ заявили, что это может говорить о возможности использования зарубежного гражданского судна для доставки взрывчатки на территорию Украины. Cудну запретили проход под Крымским мостом.

В спецслужбе также заявили, что ФСБ начала проверки судов, следующих через Керченский пролив под судоходной аркой Крымского моста, в целях предотвращения террористических и диверсионных акций.

Москва, Наталья Петрова

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