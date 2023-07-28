Атака беспилотника на Подмосковье провалилась

Киевский режим отправил беспилотник для атаки на объекты в Подмосковье. Российская ПВО сбила аппарат до того, как кто-то пострадал, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО беспилотник уничтожен», – говорится в сообщении министерства.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что ни жители региона, ни строения не пострадали.

«Предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранним утром 24 июля в Москве рухнули два украинских беспилотника. Аппараты атаковали нежилые здания и были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и пострадавших нет, повреждены строения.

МИД РФ пригрозил Украине жестким ответом на атаку российской столицы, подчеркнув, что Киев продолжает использовать террористические методы и запугивать мирное население.

Москва, Наталья Рязанова

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