В Тамбове 25 взрослых и детей отравились суши

Порядка 20 взрослых и детей попали в больницу в Тамбове из-за отравления суши. Роспотребнадзор нашел нарушения в кафе, следователи проводят проверку.

По данным Роспотребнадзора, 25 клиентов суши-бара «Суши Даром», работающего в режиме доставки, обратились за медицинской помощью. 20 человек госпитализированы, в их числе дети. Их состояние удовлетворительное.

«Организован забор биоматериалов для лабораторных исследований. При проведении осмотра помещений выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В отношении поставщика продукции составлен протокол об административном правонарушении, в деятельность приостановлена, материалы направлены в суд», – рассказали в управлении ведомства по Тамбовской области.

Следственный комитет проверяет обстоятельства инцидента, прокуратура взяла ход проверки на контроль. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о причинах происшествия и предварительных результатах проверки.

В Чувашии 11 посетителей и один сотрудник суши-бара попали в больницу с отравлением. Среди заболевших четверо детей и восемь взрослых.

Тамбов, Наталья Рязанова

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