Двое россиян погибли на дорогах Болгарии за сутки

Два гражданина России погибли в результате ДТП в Болгарии. Оба случая произошли вечером 27 июля.

Водитель Porsche с украинскими номерами не справился с управлением, и машина вылетела с трассы Варна – Золотые Пески. Автомобиль на скорости врезался в дерево. 21-летняя пассажирка погибла на месте, 25-летнего водителя с травмами отвезли в больницу.

Второй россиянин тоже попал в мелкое ДТП под Пловдивом. Мужчина остановился, чтобы осмотреть повреждения своей машины. В этот момент его насмерть сбил ехавший по дороге автобус, передает «Вести.ру» со ссылкой на болгарское МВД.

В тайской Паттайе мужчина и женщина с российским гражданством погибли в аварии. Их машина на полной скорости врезалась в пальму.

Москва, Наталья Рязанова

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