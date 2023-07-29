Пострадавшим при теракте ВСУ в Таганроге пообещали выплаты

При взрыве обломков сбитой ПВО украинской ракеты в центре Таганрога накануне пострадали 16 человек. Об этом сегодня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее сообщалось о 15 пострадавших. По словам главы региона, все пострадавшие получат выплаты.

«Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в т.ч. в состоянии средней тяжести – 9, а также 1 – тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан», – написал Голубев в своем телеграм-канале.

Глава области также сообщил, что пострадавшие получат выплаты. Сумму выплат он не уточнил.

По словам Голубева, сейчас на месте взрыва проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов. Он добавил, что «на месте ЧС до окончания разбора завалов будут дежурить медики».

Вместе с тем, отметил губернатор, специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. «Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», – уточнил он.

Напомним, днем пятницу, 28 июля, в центре Таганрога рядом с кафе «Чехов сад» прогремел мощный взрыв. Минобороны России заявило, что взрыв стал результатом террористической атаки Украины. По данным ведомства, ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную. Ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, на территорию города упали ее обломки. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Добавим, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу направила обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с ударом киевского режима по жилым кварталам Таганрога.

«В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры г. Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований», – приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

«Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации, подвергающие риску гражданское население – тактика, бесспорно свидетельствующая о террористическом характере киевского режима», – подчеркнула омбудсмен.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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