Минобороны: пресечена попытка Украины ударить по Крыму 25 беспилотниками

Российские военные в ночь на воскресенье нейтрализовали и уничтожили 25 беспилотников самолетного типа, которыми киевский режим пытался атаковать объекты в Крыму. Об этом сообщило Минобороны России.

«Шестнадцать украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО, – уточнили в ведомстве. – Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут».

В Минобороны отметили, что в результате пресеченной террористической атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сегодня российское военное ведомство сообщило о пресечении атаки трех украинских беспилотников по объектам Москвы. Один дрон ПВО уничтожила над Одинцовским районом Московской области, еще два были подавлены силами радиоэлектронной борьбы и упали в «Москва-Сити».

Москва, Наталья Петрова

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