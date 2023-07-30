Российские военные отражают атаки и прогрызают оборону ВСУ

Штурмовые отряды российской армии продолжают наступать на Купянском направлении. За сутки военнослужащим удалось продвинуться на 300 метров в глубину обороны ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Также наносились удары по позициям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское и Артемовка в ЛНР, а также Тимковка, Песчаное, Ольшана, Новомлынск Харьковской области. Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих.

По данным Минобороны, в течение суток российские силы отразили 11 атак ВСУ на Донецком, Краснолиманском, Южно-донецком и Запорожском направлениях, уничтожив до 580 украинских военных и 25 единиц техники и артиллерии, в том числе танк и семь гаубиц, среди них две американские артиллерийские системы М777.

Так, на Донецком направлении ВС РФ успешно отбили семь атак противника под Клещеевкой, Андреевкой и Красногоровкой в ДНР и нанесли удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа (ДНР). ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях отражена атака ВСУ в районе Успеновки Запорожской области и нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Жеребянок, Новоданиловки, Веселого и севернее Работино Запорожской области. Также в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области остановлена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250 военнослужащих.

На Краснолиманском направлении успешно отражены три атаки противника в районе Ковалевки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества и нанесены удары по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка в ДНР, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяное (ЛНР). За сутки ВСУ лишились на этом направлении до 140 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВКС России сбили в небе над ДНР вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. А в Днепропетровской области российские военные уничтожили центр переучивания и пункта хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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