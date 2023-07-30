Выросло число туристов, погибших из-за урагана в Марий Эл. Возбуждено уголовное дело

Число погибших во время урагана в палаточном лагере туристов у озера Яльчик в Марий Эл увеличилось до восьми человек. По факту гибели отдыхающих на территории нацпарка «Марий Чодра» возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти людей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании трагедии.

Вечером 29 июля ураганный ветер повалил большое деревья на группу туристов, отдыхавших в палатках «дикарями» возле озера Яльчик. Всего, поданным МЧС, возле озера отдыхали несколько сотен туристов в машинах и палатках.

В ходе расчистки завалов на месте палаточного лагеря обнаружили тела семи человек, включая троих детей. Позже еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в больнице. По данным регионального управления МЧС, всего от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир в Марий Эл пострадал 21 человек, из них 17 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. На данный момент в больницах остаются 10 человек, в том числе ребенок. Врачи оценивают состояние двух пострадавших как тяжелое, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем телеграм-канале.

По факту гибели отдыхающих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам).

Как сообщили в СКР, в ходе выполнения комплекса неотложных и первоначальных следственных действий следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, устанавливаются очевидцы произошедшего.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по республике Марий Эл Евгению Тумандейкину подготовить доклад о ходе расследования дела.

Надо отметить, что с учетом новой жертвы урагана в Марий Эл общее количество погибших в Поволжье в результате непогоды достигло 10 человек. По уточненной информации, еще 76 человек пострадали. Такие данные приводит МЧС России. Ранее сообщалось о 67 пострадавших.

Йошкар-Ола, Наталья Петрова

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