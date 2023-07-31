В Красноярском крае устроили диверсию на железной дороге

Злоумышленник поджег оборудование на железной дороге в Красноярском крае. Диверсия произошла около пяти часов утра около станции Шарыпово на тупиковом железнодорожном пути, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на информированный источник.

В результате инцидента обгорели два релейных шкафа, отвечавших за системы сигнализации, централизации и блокировки. Огонь потух сам.

На месте диверсии обнаружили пустую бутылку из-под газированного напитка, пачку из-под сигарет и перцовый баллончик «Жгучий перчик».

Происшествие не сказалось на графике движения поездов, поскольку они не курсировали по данному участку. Отмечается, что тупиковый путь не был электрифицирован.

На прошлой неделе неизвестные устроили диверсии на железной дороге в Самаре и Санкт-Петербурге.

Красноярск, Наталья Петрова

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