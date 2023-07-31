Под Белгородом случился пожар после обстрела ВСУ

Село Новопетровка в Белгородской области попало под огонь с украинской стороны, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Снаряд попал прямо в частный гараж и вызвал пожар.

Предварительно, никто из мирных граждан не пострадал.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в гараж, в результате чего он загорелся. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна еще в одном частном жилом доме», – сообщил глава области в телеграм-канале.

Губернатор Гладков заверил, что аварийные службы уже работают на месте происшествия. Специалисты проверяют, не было ли других повреждений из-за обстрела.

В ночь на 31 июля ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание УВД в Трубчевском районе Брянской области. Пострадавших нет.

Белгород, Наталья Рязанова

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