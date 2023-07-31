ФСБ задержала трех воронежцев за помощь украинским нацистам

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали трех жителей Воронежской области за сотрудничество с украинской националистической организацией «Правый сектор», запрещенной в России.

«Задержанные граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена)», – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Следствие продолжается. Задержанные признали, что были завербованы и помогали украинским националистам, потому что были не согласны с проведением специальной военной операции. Первого вербовал через Интернет командир роты добровольческого украинского корпуса. По его указке россиянин вербовал своих земляков для помощи Киеву.

Двух других завербовали тем же способом. Одному из них в мае поручили поджечь релейные шкафы на железной дороге, а также вывести из строя промышленные объекты в регионе, передает ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали военнослужащего ВМФ России. Его завербовали спецслужбы Украины и дали задание совершить теракт на корабле Черноморского флота.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»