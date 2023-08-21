ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что украинский режим попытался атаковать российскую территорию около 14:30 мск. «Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Утром 21 августа об атаке БПЛА в Калужской области также сообщал губернатор Владимир Шапша. По его словам, дрон был сбит на территории Кировского района, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее утром Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских БПЛА в Московской области. Один беспилотник сбили над территорией Рузского района, второй – над Истринским районом. При падении обломков дрона в Истринском районе пострадали два человека.

Москва, Наталья Петрова

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