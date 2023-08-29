Красноярского школьника арестовали за подготовку теракта на рынке

В Красноярске взят под стражу ученик девятого класса одной из городских гимназий по подозрению в подготовке террористического акта на рынке.

По информации правоохранительных органов, 16-летний подросток был задержан возле одного из кафе при приобретении компонентов для самодельной бомбы, передает ТАСС.

Школьник планировал изготовить взрывное устройство и подорвать его на рынке в Кировском районе.

При обыске у гимназиста были найдены химические вещества и дымовые шашки. Возбуждено уголовное дело.

Красноярск, Наталья Петрова

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