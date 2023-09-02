Украинские беспилотники снова пытались атаковать Белгородскую область

Сегодня утром пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории РФ. Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, два украинских БпЛА были перехвачены над территорией Белгородской области.

Стоит отметить, что регион регулярно становится целью атак ВСУ. Накануне вечером сообщалось, что беспилотники были сбиты в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. Утром 1 сентября БпЛА был уничтожен в Белгородском районе.

Белгород, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»