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Суббота, 2 сентября 2023, 11:57 мск

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Украинские беспилотники снова пытались атаковать Белгородскую область

Сегодня утром пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории РФ. Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, два украинских БпЛА были перехвачены над территорией Белгородской области.

Стоит отметить, что регион регулярно становится целью атак ВСУ. Накануне вечером сообщалось, что беспилотники были сбиты в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. Утром 1 сентября БпЛА был уничтожен в Белгородском районе.

Белгород, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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