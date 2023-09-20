Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха более 2 тыс. мирных жителей

Российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. мирных жителей из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха, из них 1 049 – дети. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все эвакуированные люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Российские военные медики оказывают помощь раненым.

В Минобороны РФ заявили, что российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха.

«На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с полудня 19 сентября миротворцы РФ фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения.

Минобороны Азербайджана во вторник, 19 сентября, объявило о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе в целях «пресечения широкомасштабных провокаций, разоружения формирований вооруженных сил Армении» и «восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики». Там подчеркнули, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам. В Баку заявили, что единственный путь для мира в регионе – вывод Арменией своих войск из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте».

Ереван на это ответил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе, и обвинил Баку в широкомасштабной агрессии против жителей Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что операция в Карабахе будет остановлена, если армянские силы в регионе сложат оружие.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян сегодня сообщила, что при обстрелах в Карабахе погибли 32 человека, более 200 получили ранения. Среди мирных жителей погибли семь человек, двое из которых дети, 35 ранены, из них 13 дети, уточнила она.

Москва, Наталья Петрова

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