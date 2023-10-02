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Понедельник, 2 октября 2023, 10:40 мск

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В Испании 18 человек пропали без вести во время пожара в ночном клубе

В Испании разыскивают 18 человек, пропавших после пожара в ночном клубе. Об этом сообщает телеканал RTVE.

Пожар произошел в минувшие выходные в развлекательном заведении города Мурсия на юго-востоке страны. По последним данным, жертвами стали 13 человек. В городе объявили трехдневный траур по погибшим.

Как сообщили в мэрии города, в настоящее время нет никаких сведений о судьбе как минимум 18 посетителей. «Мы не можем уверенно сказать о том, что эти люди все еще находятся на месте пожара», – заявила заместитель мэра города Ребека Перес.

В тушении были задействованы 40 пожарных на 12 машинах. Поисково-спасательные работы продолжаются. По данным местных СМИ, этот пожар стал одним из самых смертоносных в ночных клубах Испании с 1990 года.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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