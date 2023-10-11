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Среда, 11 октября 2023, 16:04 мск

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Посол РФ: погибших в Израиле россиян может быть гораздо больше, чем подтверждено

Фото: pixabay

Посол России в Израиле Анатолий Викторов допустил, что россиян, пропавших и погибших в Израиле, значительно больше, чем известно на данный момент. Пока официально подтверждена гибель четырех граждан РФ, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

«На самом деле – с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых – предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные», – заявил дипломат в ходе дискуссии клуба «Валдай», чьи слова приводит «Прайм».

Ранее сообщалось, что число убитых палестинцев в результате палестино-израильского обострения выросло до 900 человек, среди израильтян погибли 1200 человек. Меж тем, по последним данным минздрава Газы, погибли 1055 человек, еще 5184 получили ранения.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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