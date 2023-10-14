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Суббота, 14 октября 2023, 15:10 мск

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16 россиян погибли в Израиле при нападении ХАМАС

Число россиян, погибших в результате масштабной атаки боевиков палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на южные приграничные районы Израиля, достигло 16. Такими данными располагает посольство РФ в Тель-Авиве на 13:00 мск 14 октября. Все жертвы имели также гражданство Израиля.

Восемь россиян, по данным дипмиссии, числятся в списке пропавших без вести, передает ТАСС.

Еще по меньшей мере один гражданин РФ был взят в заложники ХАМАС и находится в секторе Газа, уточнили в посольстве.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 12 пропавших без вести россиянах.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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