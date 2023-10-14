16 россиян погибли в Израиле при нападении ХАМАС

Число россиян, погибших в результате масштабной атаки боевиков палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на южные приграничные районы Израиля, достигло 16. Такими данными располагает посольство РФ в Тель-Авиве на 13:00 мск 14 октября. Все жертвы имели также гражданство Израиля.
Восемь россиян, по данным дипмиссии, числятся в списке пропавших без вести, передает ТАСС.
Еще по меньшей мере один гражданин РФ был взят в заложники ХАМАС и находится в секторе Газа, уточнили в посольстве.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 12 пропавших без вести россиянах.
Москва, Наталья Петрова
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