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Четверг, 19 октября 2023, 11:08 мск

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В Подмосковье убиты сын и теща легенды русского рока

В подмосковной Истре возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек. Мужчина расправился с братом и бабушкой. Подозреваемого задержали, его мотивы устанавливаются.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в деревне Крюково. По подозрению в совершении преступления задержан их родственник.

«Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены СМЭ и молекулярно-генетическая судебная экспертиза», – сообщили в региональном управлении СКР.

По данным телеграм-канала Baza, убитые приходились тещей и сыном музыканту Стасу Намину. Расправился с ними второй сын 39-летний Роман Микоян. Он сам вызвал правоохранителей и дожидался на месте преступления.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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