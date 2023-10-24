В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве четырех человек, чьи тела с огнестрельными ранениями были найдены накануне в городе Мирный. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемым оказался 50-летний местный житель. «По месту его жительства изъято зарегистрированное охотничье ружье 12 калибра», – говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские установили личность предполагаемого свидетеля преступления. «В настоящее время оба гражданина доставлены в территориальное подразделение СК России», – добавила Волк.

Тела двоих мужчин и двух женщин с огнестрельными ранениями были найдены в доме на дачном участке в городе Мирный. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Якутск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»