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Суббота, 28 октября 2023, 02:58 мск

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В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве четырех человек, чьи тела с огнестрельными ранениями были найдены накануне в городе Мирный. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемым оказался 50-летний местный житель. «По месту его жительства изъято зарегистрированное охотничье ружье 12 калибра», – говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские установили личность предполагаемого свидетеля преступления. «В настоящее время оба гражданина доставлены в территориальное подразделение СК России», – добавила Волк.

Тела двоих мужчин и двух женщин с огнестрельными ранениями были найдены в доме на дачном участке в городе Мирный. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Якутск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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