В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве четырех человек, чьи тела с огнестрельными ранениями были найдены накануне в городе Мирный. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемым оказался 50-летний местный житель. «По месту его жительства изъято зарегистрированное охотничье ружье 12 калибра», – говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские установили личность предполагаемого свидетеля преступления. «В настоящее время оба гражданина доставлены в территориальное подразделение СК России», – добавила Волк.
Тела двоих мужчин и двух женщин с огнестрельными ранениями были найдены в доме на дачном участке в городе Мирный. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Якутск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube