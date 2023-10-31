Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Сегодня около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – уточнили в ведомстве.

В последние месяцы Брянская область регулярно становится целью атак киевского режима. Сегодня глава региона Александр Богомаз сообщал, что украинские войска нанесли удар по селу Алейниково в Стародубском муниципальном округе. По его словам, во время обстрела никто не пострадал, но в селе было нарушено электроснабжение. «В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки», – уточнил глава области.

По его словам, сегодня утром украинские террористы произвели обстрел вблизи села Сушаны Климовского района и нанесли удар по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района. В обоих случаях пострадавших нет, отметил Богомаз.

Москва, Светлана Антонова

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