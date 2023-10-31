российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2023, 17:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Сегодня около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – уточнили в ведомстве.

В последние месяцы Брянская область регулярно становится целью атак киевского режима. Сегодня глава региона Александр Богомаз сообщал, что украинские войска нанесли удар по селу Алейниково в Стародубском муниципальном округе. По его словам, во время обстрела никто не пострадал, но в селе было нарушено электроснабжение. «В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки», – уточнил глава области.

По его словам, сегодня утром украинские террористы произвели обстрел вблизи села Сушаны Климовского района и нанесли удар по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района. В обоих случаях пострадавших нет, отметил Богомаз.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Прослеживается русофобский след Киева: МИД России заявил, что беспорядки в Дагестане спровоцированы извне / Армия России отразила новые атаки ВСУ: уничтожено почти 600 боевиков / В Киеве заявили о готовности отказаться от транзита российского газа в Европу / Киев устроил новую атаку дронов на Ростов-на-Дону / Атака на Крым: ночью сбиты 36 украинских беспилотников / Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС / ВСУ устроили более десятка атак на позиции российской армии: уничтожено более 600 боевиков и два военных самолета / Силы ПВО перехватили 6 украинских беспилотников в Орловской и Тульской областях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,