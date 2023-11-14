Житель Курской области зарезал мать, жену и дочь

Житель Курской области подозревается в тройном убийстве. Мужчина зарезал жену, мать и 16-летнюю дочь. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в хуторе Сеймский Октябрьского района. Мужчина нанес множественные ножевые ранения дочери, жене и своей матери. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, глава семейства убил женщин «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

Курск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»