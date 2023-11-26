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Воскресенье, 26 ноября 2023, 15:00 мск

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Украинский беспилотник атаковал Смоленск

Сегодня утром силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Смоленской области была подавлена атака украинского беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. По его словам, БПЛА сбит в Смоленском районе.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

При этом Анохин попросил местных жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях.

Смоленск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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