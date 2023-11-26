В ДНР после обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение

В Донецкой народной республике некоторые районы осталась без тепло- и электроснабжения после обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории ДНР была обесточена... В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады», – уточнил Пушилин.

По его словам, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Правительству ДНР поручено вести работу в «штабном режиме».

«Ситуация непростая, но к этому времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов, работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки», – добавил глава республики.

Донецк, Светлана Антонова

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