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Воскресенье, 26 ноября 2023, 15:00 мск

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В ДНР после обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение

В Донецкой народной республике некоторые районы осталась без тепло- и электроснабжения после обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории ДНР была обесточена... В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады», – уточнил Пушилин.

По его словам, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Правительству ДНР поручено вести работу в «штабном режиме».

«Ситуация непростая, но к этому времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов, работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки», – добавил глава республики.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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