Полиция Алма-Аты сообщила о гибели второго россиянина при пожаре в хостеле

Департамент полиции Алма-Аты сообщил о гибели второго гражданина России в результате пожара в хостеле. Ранее стало известно об одном погибшем россиянине, всего в результате пожара погибли 13 человек.

По информации правоохранителей, жертвами пожара стали четверо иностранцев – двое россиян и двое граждан Узбекистана, а также 9 граждан Казахстана. Люди погибли от отравления угарным газом.

В связи с пожаром в хостеле возбуждено уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК (нарушение требований пожарной безопасности), сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

«По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС Алматы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что помещение было переоборудовано под хостел полтора месяца назад.

Пожар в хостеле, расположенном в в подвальном помещении трехэтажного дома по улице Ади Шарипова, произошел ранним утром 30 ноября. Площадь возгорания составила около 30 кв. м. По словам очевидцев, возможной причиной пожара стал загоревшийся матрас.

В момент происшествия в помещении находились 72 постояльца, 59 человек эвакуировали, из них трое госпитализированы. После тушения пожарные обнаружили 13 тел погибших.

Позже в Управлении здравоохранения города уточнили, что при пожаре пострадали четыре человека. Одну женщину госпитализировали, еще трех человек после оказания необходимой медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Алма-Ата, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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