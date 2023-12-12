В Дагестане сын убил отца и спрятал тело в сарае

В Дагестане полицейские расследуют убийство местного жителя. В совершении преступления подозревают сына мужчины. Об этом сообщает МВД республики.

В правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 59-летнего жителя села Арабляр Курахского района. Его 36-летний сын заявил, что двумя днями ранее он поссорился с отцом, и тот ушел и не выходит на связь.

«Сотрудники уголовного розыска усомнились в его показаниях, опросили возможных свидетелей и проверили придомовую территорию. В подсобным помещении, под сеном было обнаружено тело «пропавшего» с травмами и гематомами», – говорится в сообщении.

На допросе сын погибшего сознался в убийстве. Он рассказал, что выпил алкоголь, а затем поссорился с отцом и ударил его несколько раз. По его словам, он пытался привести отца в чувства, но, когда понял, что тот не дышит, спрятал тело в сарае, а родственникам сказал, что мужчина пропал.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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