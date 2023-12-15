Суд перевел охранницу брянской гимназии из СИЗО под домашний арест

Брянский областной суд изменил меру пресечения сотруднице охранного агентства, которая работала охранником в гимназии №5 Брянска, где школьница устроила стрельбу.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде домашнего ареста», – сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Советский районный суд Брянска в минувшие выходные избрал для Галины Чертковой меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля. Сотрудница ЧОП обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Черткова и ее адвокат подали аппеляционную жалобу на арест. Постановление суда также обжаловала прокуратура Брянской области.

Ранее сегодня Брянский облсуд отпустил из СИЗО отца девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, и запретил ему определенные действия. Дмитрия Афанаскина обвинили в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ), и доведение до самоубийства несовершеннолетнего (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). Мужчина свою вину в доведении дочери до суицида не признал и отказался от дачи показаний.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в гимназию отцовское помповое ружье «Бекас-3» и во время урока начала стрелять по одноклассникам. Пять школьников получили ранения, одна ученица погибла. Нападавшая покончила с собой.

После инцидента были арестованы отец стрелявшей школьницы, женщина-охранник и директор ЧОП, которое отвечало за охрану гимназии. Замдиректора гимназии, отвечавшая за административно-хозяйственную работу, помещена под домашний арест.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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