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Пятница, 22 декабря 2023, 15:40 мск

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Под Владимиром пара мигрантов организовала нарколабораторию на даче

Фото: МВД России

Во Владимирской области правоохранители обнаружили нарколабораторию. Незаконный бизнес организовали супруги, приехавшие в Россию из одной из соседних стран. Об этом сообщает «МВД.Медиа».

Производство запрещенных веществ было организовано в доме в садовом товариществе Александровского района. «В ходе осмотра дачного дома оперативники обнаружили пять пластиковых контейнеров объемом двадцать литров каждый с кристаллическим веществом светлого цвета, а также несколько десятков канистр и бутылок с различными жидкостями», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экспертиза установила, что в емкостях находилось синтетическое наркотическое средство – смесь, содержащая в своем составе альфа-PVP, общей массой более 154 кг, а также 440 кг прекурсоров. Кроме того, в тайнике неподалеку от дачи обнаружили еще почти 13 кг наркотиков.

Подозреваемых задержали. Мужчина признался, что собирался продавать запрещенные вещества через наркошоп в даркнете. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Владимир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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