В Кемерово в драке в студенческом общежитии погиб подросток

В Кемерово произошел конфликт между студентами в общежитии. В результате 16-летний подросток погиб, еще двое госпитализированы с ножевыми ранениями.

Как сообщили в региональном управлении СКР, сообщение о поножовщине поступило накануне. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Еще двоих пострадавших отправили в больницу.

«По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждены уголовные дела об убийстве (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Следователи совместно с полицейскими устанавливают личности всех участников конфликта, причастных к преступлению.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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