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Пятница, 19 января 2024, 09:13 мск

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В Казахстане задержали находящегося в международном розыске россиянина

В Казахстане задержали гражданина России, который скрывался от правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Силовики Казахстана поймали троих нарушителей-иностранцев, среди которых был россиянин. Отмечается, что двое граждан Узбекистана разыскивались за преступления, связанные с наркотиками и разбой, один из них сбежал из мест лишения свободы.

«Третьего подозреваемого, гражданина России, находившегося в международном розыске, задержали в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана», – отметили в МВД.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции преступников на родину.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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