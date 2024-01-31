В Тамбове осудят 19 фигурантов 92 уголовных дел о наркопреступлениях

В Тамбовской области завершено расследование 92 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков и уголовного дела о создании и участии в преступном сообществе. Под суд пойдут 19 жителей Тамбовской, Владимирской и Томской областей.

Банда наркоторговцев промышляла с сентября 2021 по апрель 2022 года. «Криминальной группировкой руководили анонимные организаторы и кураторы нелегального онлайн-магазина в теневом сегменте Интернета, – сообщает «МВД Медиа». – Сообщество было строго структурировано. Его участники выполняли обособленные функции операторов, оптовых, оптово-розничных и розничных курьеров, фасовщиков и закладчиков наркотических средств».

В ходе обысков из тайников было изъято семь килограммов различных запрещенных веществ – мефедрона, метилэфедрона, гашиша, марихуаны, амфетамина.

«Сейчас уголовные дела направлены в прокуратуру Тамбовской области для утверждения и поддержания обвинения в суде», – говорится в сообщении. 17 соучастников содержатся под стражей, один фигурант находится под домашним арестом, еще один – под подпиской о невыезде.

Тамбов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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