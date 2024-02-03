При обстреле пекарни в Лисичанске погибли семь человек

В результате украинского обстрела пекарни в Лисичанске погибли семь человек, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб региона.
По данным МЧС, спасателям удалось спасти из-под завалов 6 человек. Также извлечены тела 5 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.
В то же время, как сообщается, военные следователи зафиксировали факс преступления. По предварительным данным, обстрел Лисичанска велся из американской ракетной системы HIMARS.
Луганск, Елена Володина
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