При обстреле пекарни в Лисичанске погибли семь человек

В результате украинского обстрела пекарни в Лисичанске погибли семь человек, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб региона.

По данным МЧС, спасателям удалось спасти из-под завалов 6 человек. Также извлечены тела 5 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В то же время, как сообщается, военные следователи зафиксировали факс преступления. По предварительным данным, обстрел Лисичанска велся из американской ракетной системы HIMARS.

Луганск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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