В Самарской области выявили финансировавшую террористов ячейку

В Самарской области выявили ячейку международной террористической организации, переводившую средства боевикам в Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«На территории Самарской области пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России)», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемые регулярно переводили деньги на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube