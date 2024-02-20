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Вторник, 20 февраля 2024, 14:21 мск

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В Самарской области выявили финансировавшую террористов ячейку

В Самарской области выявили ячейку международной террористической организации, переводившую средства боевикам в Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«На территории Самарской области пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России)», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемые регулярно переводили деньги на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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