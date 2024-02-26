Спецслужбы задержали 49 человек за финансирование террористов в Сирии

В России ликвидировали международный канал ресурсного обеспечения террористической группировки, орудовавшей в Сирии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий на территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков», – говорится в сообщении.

Подозреваемые действовали в интересах запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», координация которого осуществлялась эмиссарами МТО, находящимися в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что помимо финансирования террористов фигуранты распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности.

«Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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