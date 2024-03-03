Спецслужбы нейтрализовали террористов в Ингушетии

В результате контртеррористической операции в Карабулаке уничтожены шестеро боевиков, которые накануне были заблокированы в одном из многоквартирных домов. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК)

«В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак», – цитирует заявление НАК «Интерфакс».

По данным комитета, ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар, и боевики попытались переместиться на другой этаж. Пожар в настоящее время потушен.

«Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года», – уточнили в НАК.

Как отмечается, трое из боевиков, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.

В НАК сообщили, что потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство.

Карабулак, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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