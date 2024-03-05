Трех жителей Ингушетии арестовали за пособничество террористам

Следственные органы в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей из-за помощи террористам и хранения оружия. Фигуранты заключены под стражу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Согласно материалам следствия, в ноябре прошлого года подозреваемые в возрасте 26, 28 и 33 лет по поручению находящегося в розыске за совершение преступлений террористического характера участника организации, признанной решением Верховного суда РФ террористической, приобрели огнестрельное автоматическое оружие и боеприпасы с целью последующей передачи террористам.

Подозреваемым вменяют ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (пособничество участникам террористической организации), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

«Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия», – говорится в сообщении.

По ходатайству следователя суд санкционировал арест фигурантов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, 3 марта в результате контртеррористической операции в ингушском Карабулаке были уничтожены шестеро боевиков, заблокированных в одном из многоквартирных домов. По данным Национального антитеррористического комитета, бандиты являлись приверженцами запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из боевиков, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.

Магас, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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