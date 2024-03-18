У границы Монголии и России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Монголии у границы с Россией. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Подземный толчок зафиксирован на территории Монголии в 299 км к востоку от Кызыла (Тува). Эпицентр находился примерно в 16 км от границы с РФ.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.
Накануне подземный толчок магнитудой 3,3 был зарегистрирован на территории Забайкальского национального парка, на самом крупном байкальском полуострове Святой Нос, в трех километрах северо-западнее поселка Монахово.
Улан-Батор, Зоя Осколкова
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