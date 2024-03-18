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Понедельник, 18 марта 2024, 12:17 мск

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В Тульской области подросток убил одноклассника из-за ревности

В Тульской области 16-летний подросток умер от ножевых ранений. С юношей расправился одноклассник. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Тело убитого школьника было обнаружено недалеко от его дома в рабочем поселке Чернь. Смерть подростка наступила от множественных колото-резаных ран.

По подозрению в совершении убийства полицейские задержали сверстника убитого. Оба подростка воспитывались в полных семьях, на учете в органах профилактики не состояли.

На допросе задержанный признался, что причиной преступления стала ревность. Уголовное дело возбуждено по ст. УК РФ 105 «Убийство».

Тула, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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