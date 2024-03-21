В Оренбургской области при запуске скважин было похищено 48 тонн нефти

Полицией Оренбургской области выявлено хищение 48 тонн нефти стоимостью более 2 млн рублей. Задержан организатор преступления. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Два предприятия заключили договор о проверке технического состояния нефтедобывающего оборудования с правом произвести пуски скважин в Сакмарском районе. При этом документом был предусмотрен запрет на добычу углеводородного сырья.

Участники преступной группы под видом обслуживания добыли не менее 48 тонн нефти, которую перевезли на грузовиках на территорию базы под Оренбургом. «Злоумышленники нанесли ущерб Российской Федерации на сумму более 2 млн рублей. В настоящее время похищенные нефтепродукты изъяты», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой». Задержан организатор преступления – 36-летний местный житель, устанавливаются его сообщники.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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