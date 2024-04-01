В Ростовской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Ростовской области задержали местного жителя, которые вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории России террористической организации», – говорится в сообщении.
Подозреваемый связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Он заявил, что готов совершать диверсии и теракты.
«Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации», – добавили в спецслужбе.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в ней».
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
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