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Понедельник, 13 мая 2024, 09:29 мск

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В США три человека погибли и 12 ранены при стрельбе на вечеринке

В США произошла перестрелка на вечеринке, по последним данным, погибли три человека, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел на юге Алабамы. Около тысячи людей собрались на массовое празднование недалеко от Стоктона.

В какой-то момент послышались выстрелы, началась паника. На данный момент известно о трех погибших и 12 пострадавших.

Предположительно, стрельбу вели два человека. Личности подозреваемых устанавливаются. Полиция проводит расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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